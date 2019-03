'Parlement van Zeeland: Ga de provincie in'

Nieuwe Statenleden moeten hun werk serieus nemen, want dat is het ook. En meer tijd doorbrengen bij Zeeuwen in de provincie in plaats van in papieren op het provinciehuis in Middelburg. Zo luidt die heldere boodschap van Statenlid Roeland. Hij neemt na zes termijnen afscheid om ruimte te maken voor de nieuwe lichting. Pijn doet dat hem wel. "Het is toch mijn tweede huis. Ik ben hier soms wel vijf, zes keer per week te vinden." Maar rationeel zegt hij, is het tijd voor 'de jeugd'.

Serieuze business

Roeland waarschuwt de nieuwe 'Zeeuwse parlementariërs. "Het is een serieus ambt, JIJ bent gekozen, ga er dan ook voor." De SGP'er schat dat hij per week zeker 20 uur besteed aan het werk. Lezen, vergaderen, commissies, voorbereiden en werkbezoeken. Hij hoopt dat de nieuwe lichting meer tijd buiten Middelburg doorbrengt, meer op werkbezoeken gaat en minder tijd steekt in papieren, vergaderen "Dat moet ook lukken, efficiënter vergaderen, meer steun vanuit het ambtelijke apparaat, de Statengriffie." Zijn laatste voorstel dat hij dan ook doet gaat over uitbreiding van die ondersteuning. "Zodat Statenleden meer tijd hebben voor gesprekken met de Zeeuwen in de provincie."

Steun thuis essentieel

Statenleden krijgen per maand 1.100 euro bruto. Netto blijft daar zo'n 700 van over. Verre van genoeg om van te kunnen leven. Veel Statenleden werken dan ook nog naast het politiek bedrijven. Roeland was een groot deel van de 24 jaar ambtenaar bij de gemeente Tholen. Het combineren van voltijdsbaan met het werk voor de Staten ging hem meestal goed af. Maar zegt, het is en blijft zoeken naar de balans. "Als je een gezin of partner hebt, is die steun van hem of haar essentieel. Zonder die steun is het niet te doen."

Goos Roeland, 24 jaar Statenlid: Ga meer naar buiten (foto: Omroep Zeeland)

Ralph van Hertum is een stuk jonger dan Roeland. De PvdA'er begint aan zijn tweede termijn. Hij schat dat hij elke week tussen de 20 a 30 uur besteedt aan zijn werk als Statenlid. Die tijd gaat op aan vergaderingen, zowel lokaal als regionaal als landelijk. En aan het voorbereiden en het lezen van de stukken. Ook legt hij regelmatig werkbezoeken af, vaak op zaterdag of zondag. "Het ligt er maar net aan hoe je je rol als Statenlid invult. Ga je alleen naar de noodzakelijke vergaderingen of zoek je de Zeeuwen op. Dat laatste vind ik erg belangrijk en daar gaat veel tijd in zitten."

Principieel tegen declareren

Naast de vergoeding mag je ook onkosten declareren. Van Hertum is daar principieel tegen: "Het gaat om belastinggeld. Ik heb het afgelopen jaar niets gedeclareerd. Geen tunnelkosten of benzinekosten. Ik probeer altijd zoveel mogelijk met collega's mee te reizen of anders met het OV. Maar ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken."

Van Hertum kijkt met een voldaan gevoel terug op zijn eerste vier jaar in de Staten. "We hebben wezenlijke dingen voor elkaar gekregen. De Zeeland-verklaring waarin we staan voor een open en eerlijk Zeeland bijvoorbeeld." Hij hoopt de volgende vier jaar en met al zijn (nieuwe) collega's er tegen aan te gaan. "Vooral de waardering die je krijgt, nu doordat er mensen specifiek op je gestemd hebben. Vijfhonderd speciaal op mij. Dat is toch geweldig?"

Van Hertum werd vandaag samen met 38 andere geïnstalleerd. Roeland was er voor het eerst in 24 jaar niet bij. "Het voelt vreemd dat ik hier straks niet meer ben. 24 jaar is toch een heel mensenleven."

