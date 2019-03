Mensenrechtenverdediger uit India voor drie maanden naar Middelburg

Akram Akhtar drie maanden te gast in Middelburg (foto: Gemeente Middelburg)

De gemeente Middelburg hoopt dat Akram op adem kan komen en met nieuwe energie, kennis, vaardigheden en een breder netwerk terugkeert naar India. Akram is directeur van Afkar India Foundation. Die organisatie verleent hulp aan slachtoffers van de opstand in Muzaffarngar, waarbij met name moslimminderheden slachtoffer zijn van geweld. Akram werkt aan de opvang en verleent hulp aan de slachtoffers.

Om Akram onderdak te bieden werkt de gemeente samen met Woongoed, Stichting Present, University College Roosevelt en Vluchtelingenwerk Zuid-West Nederland. Een student en een vrijwilliger van vluchtelingenwerk begeleiden Akram.

In het kader van het project Shelter City zorgt de gemeente voor onderdak. Akram Akhtar Chouhan is na James Ninrew Dong, Hena Gul, Svitlana Valko, Janak Raut en Diana Mailosi de zesde mensenrechtenverdediger in Middelburg. Shelter City is een initiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en wordt landelijk gecoördineerd door de mensenrechtenorganisatie Justice and Peace.