Deze basisschool krimpt niet, maar groeit uit z'n jasje

De school is destijds gebouwd om aan zo'n 250 leerlingen les te geven. Die 250 wordt dit schooljaar al aangetikt. "We hebben nieuwe prognoses laten maken. Daaruit blijkt dat de school de komende jaren nog meer kan groeien. Dat willen we ook graag, alleen lopen we wel tegen fysieke grenzen aan. Je kunt kinderen niet blijven laten instromen. Of er moet ruimte bij of we moeten nee zeggen', zegt de directeur. Maar dat is het laatste dat hij wil.

De gemeente Schouwen-Duiveland laat weten uitbreiding op locatie niet goed te keuren. "Het past niet binnen de verordening huisvesting onderwijs. Uitbreiden kost veel geld, terwijl er binnen een straal van twee kilometer ruimte is bij een andere basisschool. Dat past wel binnen de verordening", zegt wethouder Daniël Joppe.

Om het ruimtegebrek op te lossen huurt de school sinds vorig jaar al een ruimte in het woonzorgcomplex naast de school. "Groep 8 zit daar in een appartement dat omgebouwd is tot lokaal en dat is een succes. Als de mogelijkheid zich voordoet om een extra ruimte te huren, dan staan we daarvoor open. Maar klassen onderbrengen bij andere basisscholen in de buurt is voor ons echt geen optie", zegt directeur André Koster.

De school heeft een gunstige ligging, aan de rand van Zierikzee. Het is een bredeschool en dat betekent dat in hetzelfde gebouw ook kinderopvang en voor- en naschoolse opvang zit. De school ligt in een nieuwbouwwijk waar nog gebouwd wordt. Toch komt de groei niet alleen door kinderen uit de wijk, zegt directeur André Koster. "Onze leerlingen komen eigenlijk uit heel Zierikzee en zelfs ook uit omliggende dorpen."

Ouders op het schoolplein laten weten de Theo Thijssen een fijne open school waar je als ouder weet wat er speelt. Voor sommige ouders heeft de tijden van de kinderopvang (van 07.00 tot 19.00) de doorslag gegeven.

Van de 195 Zeeuwse basisscholen hebben er 114 een lager leerlingenaantal dan het gemiddelde over de voorgaande vijf jaar geleden. Dat is meer dan de helft. En slechts zes scholen in heel Zeeland zijn ten opzichte van die periode met 25 procent of meer gegroeid. De Theo Thijssenschool is met 35,3 procent groei één van die zes. De school is tegelijk ook één van de zes basisscholen in Zierikzee. De vijf andere scholen bleven de afgelopen jaren of gelijk of zagen het aantal leerlingen dalen. We hebben in Zeeland ongeveer 29.000 kinderen op de basisscholen zitten. Het totaal aantal kinderen op basisscholen was het afgelopen jaar 496 minder dan het gemiddelde in de vijf jaar ervoor. Dat betekent een krimp van 1,7 procent.

André Koster begon in 2002 als directeur van de Theo Thijssenschool, met toen 68 leerlingen. De school stond destijds niet heel goed bekend, mede door de wijk waarin de school stond. Om een boost te geven aan de school is hij begonnen met het opvangen van peuters. "Iedereen verklaarde mij voor gek. Toch werkte dat en je ziet het nu op veel scholen terug."

Toen hij begon hoopte hij met een paar jaar te verhuizen naar nieuwbouw. "Dat bood perspectief, omdat je dan nieuwe stappen kunt zetten." Uiteindelijk duurde het twaalf jaar voordat hij zijn intrek kon nemen in de nieuw gebouwde school.

Dat de school nu al uit zijn jasje gegroeid zou zijn had hij niet verwacht. "Toch hoop ik dat we nog kunnen blijven groeien. We blijven in gesprek met de gemeente. Een openbare school is er voor iedereen, dit past binnen de visie van de gemeente die het bredeschoolconcept over heel Schouwen-Duiveland wil uitrollen. Nu bewijzen we dat het succesvol is en kunnen we op onze eigen locatie niet doorgroeien. Onbegrijpelijk", volgens de directeur.

Dat zou kunnen betekenen dat de school moet nadenken over een instroombeleid, waarbij je maar een aantal leerlingen per jaar laat instromen. "Dat is echt heel lastig en ik hoop echt niet dat ik ooit in die situatie terecht kom."

Toch zou dat zo maar in de toekomst het geval kunnen zijn. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting. "De gemeente zegt nu dat we niet mogen uitbreiden en dus zitten we. De enige optie voor de gemeente is dus dat we klassen in een school twee kilometer verderop plaatsen. Dat is voor ons natuurlijk geen optie, je wilt groeien op locatie. We blijven in gesprek met de gemeente en ik hoop er alsnog samen uit te komen", zegt de directeur.

ABS Middelburg heeft al een leerlingenstop

ABS in Middelburg is bijvoorbeeld ook zo'n school die het de afgelopen jaren goed doet. Daar hebben ze er uiteindelijk wel voor gekozen om een plaatsingsbeleid in te voeren. Ze nemen nog maar een aantal kinderen per jaar aan om de groei te beperken. Dat gebeurt op volgorde van inschrijving.

