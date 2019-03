Op dit schoolplein hebben tegels plaatsgemaakt voor zand, gras en veel groen

Het vergroende schoolplein is de meest in het oog springende verandering bij kindcentrum 't Opstapje in Driewegen in de gemeente Borsele. Het centrum is vandaag door burgemeester Gerben Dijksterhuis officieel geopend, want behalve een vernieuwd schoolplein heeft het centrum nu ook een babykamer. Daardoor kunnen er nu kinderen van 0 tot en met 12 jaar worden opgevangen.

Het schoolplein is al een paar maanden af, maar doordat de rest van centrum nog niet was vernieuwd, is de opening uitgesteld tot vandaag. Lerares Ria Boonman-Steendijk merkte meteen een verschil: "Eerst liepen de kinderen een beetje verveeld rond en was het een beetje voetballen of steppen en nu is het van alles en nog wat."

'Het is beter voor de kinderen'

De verbouwing kostte zo'n 35.000 euro. Dat is voor het overgrote deel betaald door de scholenkoepel Omnis en de kinderopvang Kibeo. Leerlingen hebben met een sponsorloop 2.500 euro bijgedragen. Bedrijven uit de regio hebben eenzelfde bedrag gesponsord.

Kindcentrum 't Opstapje in Driewegen is vernieuwd en heeft nu ook een groen schoolplein (foto: Omroep Zeeland)