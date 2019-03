Goes wil jong tot oud aan het sporten krijgen

Sportpark Het Schenge in Goes (foto: @gemeentegoes)

Er was al een Nationaal sportakkoord in 2018 en een Zeeuws sportakkoord dat begin dit jaar van start ging. Het Goese sportakkoord waar het gemeentebestuur mee bezig is is een uitwerking van deze eerdere akkoorden.

Sportwethouder Derk Alssema: "Je kunt bij de uitvoering aan verschillende onderdelen denken. Onder andere 'inclusief sporten en bewegen', dat betekent dat je het zo laagdrempelig mogelijk maakt voor mensen met een beperking. Je kunt ook denken aan 'bewegen in het onderwijs' voor scholieren, maar ook de levensvatbaarheid van bestaande sportverenigingen in de gemeente verbeteren."

Derk Alssema, wethouder sport in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Goes wil het sportakkoord voor de zomer klaar hebben. Er moet ook een zogeheten sportcoördinator komen. Dat is iemand die gedurende een bepaalde periode probeert om partijen bij elkaar te brengen en een gesprek op gang te brengen over de sportwereld in Goes. Deze tijdelijke coördinator - nog onbekend is wie het wordt - zou zo'n 15.000 euro kosten, de eerder genoemde sport- en beweegactiviteiten zo'n 20.000 euro.

Het gaat vooral om de vraag_ hoe krijgen we nog meer mensen van jong tot oud aan het sporten." Derk Alssema, sportwethouder Goes

"We willen dat het akkoord er nog voor de zomer is. Zo snel mogeljik daarna moet je het merken in de sporthallen en op de velden," zegt Alssema. Het is de bedoeling dat het sportakkoord een kick-off betekent voor de sport in Goes. Daarna moeten andere plannen voor een structurele verbetering in de Goese sport zorgen. Derk Alssema: "Het gaat vooral om de vraag: hoe krijgen we nog meer mensen van jong tot oud aan het sporten."