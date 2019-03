Miquel Crucq van Vlissingen naar GOES

Miquel Crucq maakt deze zomer de overstap van VC Vlissingen naar GOES (foto: Paul ten Hacken)

Crucq is een verdedigende middenvelder, die dit seizoen zijn debuut in het seniorenvoetbal maakte nadat hij actief was bij de Jeugd voetbal Opleiding Zeeland. Na één seizoen vertrekt hij al bij VC Vlissingen.

Kuitenbijter

"Miquel is een jonge, talentvolle speler die een goede opleiding bij de JVOZ heeft gehad. Hij is een echte balafpakker. Een kuitenbijter, die we in onze selectie goed kunnen gebruiken", aldus Hugo Barends van de technische commissie van GOES.

Crucq is na Sylvio Hage (Yerseke), Sjoerd Verhulst (Oostkapelle), Ralph de Kok (Jong FC Dordrecht) en Xander van der Poel (Kloetinge) de vijfde nieuweling in de selectie van GOES.