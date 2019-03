Boerin Bertie een van de zestien nieuwe gezichten in Provinciale Staten

Boerin Bertie, oftewel Bertie Steur, gaf eerder aan weinig politieke ambities te hebben. Maar nu zij met voorkeurstemmen is gekozen, neemt ze toch zitting in Provinciale Staten. 'Als je op een lijst gaat staan, dan loopt je het risico dat je gekozen wordt, dus als je er echt geen zin hebt dan moet je niet op die lijst gaan staan. Simpel zat.' En dus neemt ze haar zetel in de Statenzaal in en 'gaat ervoor'.

Ik sta nog steeds met beide benen op de grond en morgen gewoon in de klei." Boerin Bertie, Statenlid voor de Partij voor Zeeland

Van de plechtige installatie en de belofte was ze niet onder de indruk. 'Het is geen wereldschokkend ding', zegt ze droog, 'Het voelt niet echt anders nu. En dat is maar goed ook. Ik sta nog steeds met beide benen op de grond en morgen gewoon in de klei.'

Forum voor Democratie met vijf nieuwe Statenleden in Provinciale Staten (foto: Omroep Zeeland)

De grootste verschuiving in Provinciale Staten is de komst van vijf nieuwe leden van Forum voor Democratie. 'Met z'n allen hebben we er gigantische veel zin in', zegt voorman Fred Walravens,'We gaan er lekker tegenaan de komende vier jaar.'

Ondanks hun afwezigheid in de campagne en de grote ergernis van de andere politieke partijen daarover, zijn hij en zijn vier collega's naar eigen zeggen hartelijk ontvangen. 'Iedereen die mij ziet, schudt mij de hand en zegt: Eindelijk meneer Fred Walravens, wat leuk u te zien.'

Boerin Bertie (PvZ) en Fred Walravens (FvD) over hun nieuwe rol als Statenlid

Provinciale Staten heeft van vandaag nog een nieuwe partij die zijn opwachting maakt in de Statenzaal: de Partij voor de Dieren. De eenmansfractie wordt gerund door Trees Janssens. 'We waren er zo aan toe om nu ook onze stem te laten horen', zegt ze, 'We hebben er heel veel zin in. We denken dat we heel veel bij kunnen dragen, ook al is het maar een eenmansfractie.'

Trees Janssens (PvdD): 'We zijn er zo aan toe om onze stem te laten horen.' (foto: Omroep Zeeland)

Zestien nieuwe gezichten in de statenzaal betekent een groot aantal nieuwelingen. Twee op de vijf Statenleden zijn nieuw. Met dertien partijen is het politieke landschap in Zeeland versplinterd. Acht van de dertien partijen tellen hebben maar één of twee Statenleden.

Bekijk hier een graphic over de verschuivingen:

