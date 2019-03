Gemeenteraad wil duidelijkheid over strandbeheer Vlissingen

Badstrand Vlissingen (foto: omroep zeeland)

Vlissingen wil van het strandbeheer af en lijkt daarvoor alleen in zee te willen met de Stichting Strandexploitatie Veere (SSV). Maar bij het afsluiten van de overeenkomst lijkt niet aan regels te zijn voldaan. De burgemeester heeft een handtekening gezet onder een overeenkomst die eerst door de gemeenteraad goedgekeurd had moeten worden. En de raad blijkt vrijwel niets te weten van wat er in dit dossier gebeurt. Raadslid Pim Kraan (POV) vond het op 'knoeiwerk' lijken.

Fractievoorzitter Coen Bertijn van het CDA heeft namens de oppositiepartijen CDA, SGP, POV, VVD en PvdA een extra vergadering bijeengeroepen. Die is nu gepland op 4 april. Daar willen de partijen uitleg over de ontwikkelingen rond het strandbeheer.

Kort geding

Morgen, vrijdag, dient er een kort geding in Breda. Daar vecht strandwacht Albert Dijkstra de beslissing van Vlissingen aan om alleen met SSV te willen werken. Dijkstra zou in dat geval in dienst komen bij SSV, maar hij wil zelf meedingen naar de aanbesteding van het strandbeheer.

Lees ook: