Dit zijn de favoriete boeken van een raadslid, burgemeester, museumdirecteur en voetbaltrainer

De favoriete boeken van José van Egmond, Willemien Treurniet, Siemco Louwerse en Rogier Veenstra (foto: Omroep Zeeland)

Willemien Treurniet

ChristenUnie-raadslid Willemien Treurniet heeft het er niet voor gekozen de Bijbel mee te nemen. "Dat vond ik iets te zelf vanzelfsprekend." Ze geeft wel aan dat het boek in haar top 10 staat. Waar Treurniet het wel over heeft is het boek Ochtend in Jenin van Susan Abulhawa. Het verhaal heeft ze al eens vanuit de Jodenkant gelezen, het boek is geschreven vanuit de Palestijnen. "Het was voor mij een eyeopener: elk verhaal heeft twee kanten. Je moet altijd blijven kijken naar de andere kant, er zit altijd een verhaal achter."

Als raadslid heeft Treurniet veel aan het boek De Zijkant van de Macht van Julia Wouters gehad. "Politiek is een mannenzaak en voor vrouwen niet altijd leuk. Ik heb zelf regelmatig vergaderd met mannen en ideeën geopperd, waar niet naar werd geluisterd. Later tijdens dezelfde vergadering kwam een mannelijke collega met hetzelfde idee en werd het wel goed ontvangen. Julia Wouters heeft dit soort situaties en oplossingen beschreven in dit boek."

Gave om dingen eenvoudig te zeggen

Het boek In Gods Hand van Desmond Tutu heeft Treurniet voor haar verjaardag gekregen. "Omdat ik in de zomer jarig ben, is het meteen mee gegaan op vakantie." Treurniet vindt dat Desmond Tutu de gave om dingen heel eenvoudig te zeggen. "Ik ben ik omdat er een jij is. Je moet het samen doen. Dat sprak me enorm aan, omdat ik altijd op zoek ben naar de ander."

Door het boek Een klein leven van Hanya Yanagihara heeft Treurniet begrip gekregen voor mensen die zichzelf beschadigen, omdat ze niet anders kunnen. "Dat wordt in het boek enorm mooi beschreven, ik krijg er weer kippenvel van. Een intrigerend boek, zeker lezen!"

Prentenboeken

Treurniet sluit af met het prentenboek De mooiste vis van de zee van Marcus Pfister. "Ik ben moeder van vier kinderen en heb heel veel voorgelezen." In het verhaal De mooiste vis van de zee gaat het erom dat je wel heel mooi kunt zijn, maar misschien daardoor juist heel ongelukkig. Het is niet het enige prentenboek dat Treurniet bij is gebleven. "Ik koop nog steeds prentenboeken!" Op dit moment ligt er geen boek op het nachtkastje van Treurniet, omdat het druk is geweest rond verkiezingen. Het raadslid geeft wel meteen aan dit weer op te pakken.

Luister het gesprek met Willemien Treurniet terug:

Siemco Louwerse

De directeur van het Watersnoodmuseum leest vooral boeken in de vakantieperiodes. Als student was hij niet zo'n lezer en zocht hij vooral de samenvattingen op. Maar later schafte Louwerse vaker boeken aan. Eén van die boeken is Dit is mijn moeder van Tommy Wieringa. Louwerse zegt dat hij allerlei boeken had kunnen kiezen, maar voor Wieringa koos, vanwege de haat-liefdeverhouding tussen de hoofdpersoon en zijn moeder. "Ze hebben soms enorm ruzie, maar op het eind overwint de liefde. Dat wordt prachtig beschreven."

Ook het boek Veenbrand van Kim Putters nam Louwerse mee naar de studio. "Het aardige van dit boek is dat hij heel goed analyseert wat er aan de hand is in dit land." Louwerse legt de link met de Statenverkiezingen en de winst voor Forum voor Democratie. "Er zijn een heleboel mensen die zeggen: hoe kan dat? Zo'n nieuwe partij die zoveel stemmen trekt? Hij beschrijft dat dertig tot veertig procent ontevreden of afgehaakt is. Die groep zegt er niet meer bij te horen. Putters zegt dat de politiek met een nieuwe visie moet komen."

Boek van zus

Louwerse maakt ook reclame voor een familielid. Het boek Jacoba van Heemskerck is geschreven door zijn zus Jaqueline van Paassen-Louwerse. Jacoba van Heemskerck behoorde tot de Domburgse groep kunstenaars als Mondriaan en Toorop. Louwerse vindt dat het boek meer aandacht moet krijgen, maar ook de schilders die in Domburg actief waren. "Zeeland kan zich er enorm mee onderscheiden. Eigenlijk zouden we een keer in de vijf jaar een tentoonstelling moeten hebben met werken die in de provincie gemaakt zijn."

De directeur van het Watersnoodmuseum heeft ook het fotoboek De Ramp, de Watersnoodramp in Documentairefotografie meegebracht. Louwerse legt uit dat er rond de Watersnoodramp verschillende boeken uitgebracht zijn waar schrijvers en drukkers geld mee verdiend hebben. "Alleen de fotografen hebben nooit hun vinger opgestoken en hebben dat altijd belangeloos gedaan." In het boek wordt uitgelegd hoe het hele land in de ban was van de Watersnoodramp. Het boek De Ramp had een oplage van 600.000. "Alle drukkerijen werden ingeschakeld."

Verhaal achter kruipruimtes

Collaboratie op Schouwen-Duiveland van Jop Steenhof de Jong is een boek over de Tweede Wereldoorlog. Louwerse kwam op jonge leeftijd in Zierikzee. Hij woonde daar in een pand aan de Oude Haven. "Geweldig voor kinderen, omdat het huis allerlei kruipruimtes had. Er ging altijd het verhaal dat er iets gespeeld heeft in de Tweede Wereldoorlog. In dit boek heb ik voor het eerst gelezen hoe dat in elkaar zat."

Luister het gesprek met Siemco Louwerse terug:

José van Egmond

Burgemeester van Reimerswaal José van Egmond moet vanwege haar beroep veel lezen, maar maakt altijd tijd voor een goed boek. Ze trapt af met het boek Eindelijk Thuis van Henri Nouwen, een boek over Rembrandt. "Het boek beschrijft het schilderij en wat dat zegt over jou en mij. Het gaat over de mens en z'n identiteit: wie ben ik nou eigenlijk als er niemand naar me kijkt?"

Van Egmond besprak ook In Europa van Geert Mak. "Dat heb ik in een vakantie gelezen. Daar moet je moet even de tijd voor nemen. Geert Mak kan prachtig schrijven. Hij neemt je echt mee in zijn verhaal en zijn reizen. Hij is door heel Europa gereisd en je gaat gewoon in z'n busje mee. Ik leerde dat het niet vanzelfsprekend is dat wij vredevol met elkaar leven."

Franca Treur

Ook een Zeeuwse auteur kwam aan bod: Hoor nu mijn stem van Franca Treur. Over een meisje dat opgroeit in een reformatorisch nest. "Ik ben hier heel nieuwsgierig naar omdat ik in een gemeente woon en werk waar het reformatorisch geloof belangrijk is voor in ieder geval een derde van mijn inwoners. Wat mij altijd interesseert is de verschillen in geloof en hoe dat beleefd wordt, religieus en cultureel."

Van Egmond heeft Franse taal en letterkunde gestudeerd, dus een Franse schrijver mag niet ontbreken. Van Philippe Claudel heeft de burgemeester het boek Het verslag van Brodeck meegenomen. "Ik had het natuurlijk in het Frans moeten lezen, maar heb ik niet gedaan. Ik heb het in het Nederlands gekocht, zodat mijn echtgenoot het ook kan lezen. Van Egemond spreekt over een zwaar, maar wel prachtig boek. "Het gaat over de vernietiging van de joden en over iemand die in een kamp heeft gezeten. Dit heb ik af en toe weg moeten leggen, omdat ik niet meer verder kon."

Voor het laatste boek gaat Van Egmond terug naar de provincie. Van de commissaris van de Koning Han Polman heeft ze het boek Zeeuwse Vrouwen van Kees Slager gekregen. Het gaat over vrouwen van de vorige eeuw. Het zijn verhalen opgetekend uit allerlei regio's. Een verhaal over een vrouw die als meisje moest werken greep Van Egmond het meest aan. "Ik ben onmiddellijk rechtgezet en m'n ogen gingen open. Je denkt weleens: vroeger was alles beter en zorgden mensen voor elkaar. Totaal niet, als je dit boek leest."

Katwijk en Yerseke

De burgemeester van Reimerswaal vertelt elke avond te lezen, "ook al is het maar een paar bladzijden." Op dit moment ligt het boek In Katwijk is alles anders van professor van Deursen. "Iemand zei: joh je bent toch burgemeester geworden van Reimerswaal? Dan moet je dit boek eens lezen, maar het is ook nog eens leuk, ik ben naast Katwijk groot geworden." De burgemeester ziet parallellen met een vissersdorp als Yerseke. "De ontwikkeling van de visserij wordt beschreven, maar ook hoe het geloof een rol speelt in gezinnen."

Luister het gesprek met José van Egmond terug:

Rogier Veenstra

Goes-trainer Rogier Veenstra is de afgelopen drie jaar gaan lezen. "Dat heeft te maken met de ontwikkeling die als trainer heb gemaakt. Er zijn ontzettend veel boeken waardoor ik denk dat ik mezelf kan ontwikkelen als trainer." Veenstra leest vooral voetbalgerelateerde boeken, "romans koop ik voor m'n vriendin."

Veenstra begint met het boek De Val van Oranje van Pieter Zwart. De trainer heeft het afgelopen zomer op vakantie gelezen. In het boek staat dat trainers als Rinus Michels en Johan Cruijff voor een verandering in de ontwikkeling van het voetbal hebben gezorgd. "Het Nederlandse voetbal wordt nu overal ter wereld gespeeld, behalve in Nederland zelf. Zwart maakt zich daar zorgen om, maar geeft aan dat met een aantal veranderingen het succes terug kan keren."

Harry Potter

"Het zou makkelijk zijn als ik vijf voetbalboeken had gestuurd", vertelt Veenstra als hij begint over het boek dat hij in zijn jeugd had gelezen: Harry Potter en de Steen der Wijzen van J.K. Rowling. "Een van de eerste boeken die én dik was én een bepaalde fantasie had waar ik niets van afwist. Vervolgens heb ik alle boeken gelezen en alle films gezien. Ik ben in die fase geen extreme boekenlezer geweest, maar die boekenreeks vond ik hartstikke leuk."

Daarna grijpt Veenstra toch weer naar een sportgerelateerd boek: Kop in de Wind van Wilfried de Jong. "Het gaat over wielrennen. Hij heeft een bepaalde manier van schrijven, waardoor je met een glimlach het boek leest", vertelt de trainer. "Ik vind hem bijna inspirerend, hoe enthousiast hij kan zijn over hetgeen hij vertelt. En dat lees je ook terug in zijn boeken."

Voorlezen

De trainer van Goes leest ook weleens boeken voor zijn neefjes en nichtjes en heeft daarom ook het kinderboek Net Mensen van Ingrid & Dieter Schubert op zijn lijstje gezet. "Dit is een boek over allerlei dieren. De conclusie is dat het net mensen zijn. Ik heb daar ook leuke ervaringen mee. Met zo'n kinderboek ben ik heel erg gelukkig met m'n familie."

Het laatste boek dat Veenstra heeft uitgekozen is GIJP van Michel van Egmond. "Ik kan me voorstellen dat René van der Gijp op tv vrolijk en enthousiast lijkt, maar in de privésfeer de nodige probleempjes heeft en niet zo graag praat over het verleden als voetballer. Dan vind ik het knap dat je er zo'n verhaal van kan maken", complimenteert hij de auteur.

Luister het gesprek met Rogier Veenstra terug: