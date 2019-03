Van de Ven klaar voor WK: 'Op elke baan heb ik gewonnen of op het podium gestaan'

De cross brengt Van de Ven dit jaar naar Valkenswaard (beste resultaat 1e plaats), het Tsjechische Loket (1e plaats), het Italiaanse Imola (2e plaats) het Portugese Agueda (3e plaats) en het voor iedereen onbekende Afyonkarahisar in Turkije. "Daar is nog niemand van de dames geweest, maar bij die andere banen heb ik goede resultaten gehaald dus dat ziet er positief uit."

Topfit

Van de Ven is topfit dit jaar. En dat was vorig jaar wel anders toen ze nog midden in haar revalidatie na haar dubbele beenbreuk zat. In de winter heeft ze veel getraind in Spanje en thuis in Vlissingen heeft ze zich ook fysiek goed voorbereid op het komende seizoen. "Fietsen, sportschool, crosstrainer, roeien, core stability en dan ook nog zwemmen."

Dat laatste vindt ze het minst leuk. "Zwemmen doe ik vaak na de dagen dat ik heel intensief heb getraind. Dan is het nodig om de spieren los te maken. Maar ik kan alleen de schoolslag en dat is best saai", lacht Van de Ven.

Zwemmen is één van de trainingen van Nancy Van de Ven (foto: Omroep Zeeland)

Zaterdag staat de eerste Grand Prix voor het wereldkampioenschap op het programma. Die openingswedstrijd is in het Brabantse Valkenswaard. "Als je kijkt wat ik allemaal heb meegemaakt en hoe vaak ik er net naast heb gezeten. Als het me nu nog niet gegund wordt dan weet ik het ook niet meer."

Verrassing

Of de concurrentie net zo goed voorbereid is als Van de Ven is nog een verrassing. "Ik weet van mezelf dat ik er goed voor sta en dat is belangrijk. Maar hoe zij er voor staan weet ik niet. Dat gaan we allemaal zien in Valkenswaard."