Zeeland wordt wakker: Nancy van de Ven, boerin Bertie en strandbeheer Vlissingen

Zwemmen is één van de trainingen van Nancy Van de Ven (foto: Omroep Zeeland)

Terwijl jij op dit moment dit bericht aan het lezen bent, zou het zomaar kunnen dat motorcrosser Nancy van de Ven baantjes trekt in het zwembad. Dat doet ze om goed voorbereid te zijn op het nieuwe seizoen.

Boerin Bertie

Het is officieel: boerin Bertie is Statenlid. Gistermiddag is de boerin uit Renesse geïnstalleerd, samen met vijftien andere nieuwkomers en Statenleden die aan hun volgende termijn beginnen.

(foto: omroep zeeland)

Strandbeheer Vlissingen

De Vlissingse gemeenteraad komt volgende week bijeen tijdens een spoedvergadering. Een aantal partijen wil dat het college duidelijkheid geeft over de overdracht van het strandbeheer. Vlissingen wil van het strandbeheer af en lijkt daarvoor alleen in zee te willen met de Stichting Strandexploitatie Veere (SSV), maar bij het afsluiten van de overeenkomst lijkt niet aan regels te zijn voldaan. Vandaag dient er een kort geding in Breda. Daar vecht strandwacht Albert Dijkstra de beslissing van Vlissingen aan om alleen met SSV te willen werken.

Een aangepast bewegwijzeringsbord (foto: Westerscheldetunnel)

Nieuwe borden naar kust

Deze maand worden borden geplaatst die toeristen en dagjesmensen beter de weg naar de Zeeuws-Vlaamse kust moeten wijzen. Na de Westbuis van de Westerscheldetunnel, richting Terneuzen, komen nieuwe borden. Bestaande borden worden aangepast en krijgen de toevoeging 'Noordzeekust'.

Zonsondergang in Goes (foto: Arjan van Lomwel)

Het weer:

De dag begint met plaatselijke mist, maar na het optrekken ervan komt de zon er voluit door. Later ontstaan ook een paar stapelwolken. Het blijft droog en bij maar weinig wind wordt het 13 tot 16 graden.