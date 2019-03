Kapelse burgemeester helpt Brabants waterschap met bestuursvorming

Huub Hieltjes is waarnemend burgemeester van Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

De partijen hebben unaniem ingestemd met zijn benoeming tot informateur tijdens de eerste vergadering van het nieuwe algemeen bestuur waar de nieuwe bestuursleden zijn beëdigd. Huub Hieltjes gaat de mogelijkheden onderzoeken van een zo breed mogelijk gedragen inhoudelijk akkoord en de een dagelijks bestuur met voldoende draagvlak van het algemeen bestuur.

Vertrouwd met het waterschap

Huub Hieltjes is vertrouwd met het waterschap. Van 2009 tot 2018 was hij lid van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta. Na de verkiezingen van 2015 was hij formateur van de coalitie. In 2017 was hij enige tijd waarnemend dijkgraaf.

Sinds 1 januari 2018 is hij waarnemend burgemeester van de gemeente Kapelle. Huub Hieltjes studeerde fiscaal recht aan de Universiteit Leiden en is zijn loopbaan begonnen bij de Belastingdienst. Later heeft hij verschillende functies vervuld bij het ministerie van Financiën en NL Financial Investments. Van 1995 tot 2007 was hij lid van provinciale staten van Zuid-Holland.

'Vereerd'

"Ik ben vereerd met de opdracht", zegt Huub Hieltjes zelf in een reactie. "Mijn ambitie is dat de gesprekken met de fractievoorzitters van de partijen uit het algemeen bestuur leiden tot een stevige basis voor een breed gedragen bestuursakkoord en een goede samenwerking tussen algemeen en dagelijks bestuur."