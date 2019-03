Oproep aan automobilisten: zet je licht aan en wees extra alert tijdens mistige ochtend

Het was voor automobilisten in Zeeland vanmorgen even raadzaam om extra op te letten vanwege de dichte mist. Lokaal kon het zicht afnemen tot minder dan vijftig meter, waarschuwde het KNMI. In het westen, midden en het zuiden van het land werd daarom code geel afgegeven. Halverwege de ochtend loste de mist alweer op.