Hoek haalt Belgische verdediger terug naar de club

Alexander Embrechts (links) wint het kopduel van Oussama Siali van Ter Leede (foto: Orange Pictures)

In het seizoen 2016/2017 maakte Embrechts ook al deel uit van de selectie van Hoek. Sinds vorig seizoen speelt hij voor KVK Westhoek in België, waar hij samenwerkte met de huidige trainer van Hoek; Hugo Vandenheede. Embrechts maakte in het verleden deel uit van de jeugdopleiding van Club Brugge.

Embrechts is na Nicholas Skverer (Woezik), Erwin Franse en Roycel James (beiden GOES) en Francis Kabwe Manengela (Halsteren) de vijfde nieuweling voor volgend seizoen.