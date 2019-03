Regelaars moeten verkeerschaos bij nieuw Dow-hoofdkantoor voorkomen

Plaatsing van logo op nieuw hoofdgebouw van Dow Benelux (foto: Omroep Zeeland)

Het nieuwe Dow-gebouw op het Maintenance Value Park wordt op 24 april officieel geopend, maar vanaf komende maandag gaan de eerste medewerkers er al aan de slag. En vooral het verkeer dat via de Westbuis van de Westerscheldetunnel richting het nieuwe gebouw rijdt kan weleens voor problemen zorgen.

'Voor een goede doorstroming'

"Daar moet het verkeer over twee rotondes en de verwachting is dat het daar vastloopt", zegt gedeputeerde Harry van der Maas. De verkeersgedeputeerde herkent naar eigen zeggen het beeld dat het er op die plek soms nu al vaststaat. "Daarom zetten we op die plek verkeersregelaars in, om te zorgen voor een goede doorstroming."

Gedeputeerde Harry van der Maas over verkeersproblemen bij Dow

De maatregelen bij het nieuwe hoofdkantoor van Dow zijn tijdelijk. In de zomer wil het dagelijks provinciebestuur met definitieve oplossingen komen voor de verwachte verkeerschaos. "De komende tijd gaan we de verkeersstromen in kaart brengen en kijken of de huidige infrastructuur voldoende is of met relatief kleine ingrepen op orde gebracht kan worden. Zo niet dan moeten we kijken naar aanvullende maatregelen", aldus Van der Maas.

Goed teken

Tegelijkertijd ziet Van der Maas de te verwachten verkeersdrukte ook als een goed teken. "Ik ben blij met de ontwikkelingen, met dit nieuwe gebouw en met alle andere bedrijven die zich op het Maintenance Value Park vestigen. Het is een teken dat het hier goed gaat met de economie. Maar een voorwaarde is wel dat de infrastructuur goed op orde is."

