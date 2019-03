Gevolgen Brexit: 'Ik mag nergens meer stemmen, ik heb geen rechten meer!'

Maria Kelley woont al 22 jaar in Goes. Hoewel het in het begin flink wennen was heeft ze er altijd met veel plezier gewoond. Tot drie jaar geleden na het Brexit referendum. Ze begon zich zorgen te maken over de toekomst. En het werd steeds duidelijker dat haar positie enorm ingewikkeld is geworden door de naderende Brexit.

Regie een beetje kwijt

"Het is iets waar ik niet voor gekozen heb. Ik heb bijvoorbeeld geen stemrechten meer. Ik heb hier in Goes te lang gewoond. Dus ik mag niet stemmen in Engeland, maar ik mag hier ook niet semmen. En bij de komende Europese verkiezingen mag ik ook niet stemmen dus ik zit hier zonder rechten. En dan denk ik hoe kan dit. In de 21e eeuw. Ik ben mezelf nog maar qua nationaliteit..."

Maria werd nog eens extra met haar neus op de feiten gedrukt toen ze onlangs een brief kreeg van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Daarin staat dat ze na de 29e geen Europees staatsburger meer is. Hoewel ze nog geen update heeft ontvangen sinds de Brexit deadline is verschoven naar 12 april, gaat ze er wel vanuit dat dit nu nog niet in gaat. Maar het maakt de zorgen wel groter. "Je bent daardoor de regie over je leven een beetje kwijt!"

Het Britse parlement zal vandaag stemmen over een gedeeltelijk uittredingsverdrag. Daarin gaat het onder andere over schulden die het land nog bij de EU heeft maar ook het probleem omtrent de Ierse grens. Als het premier May lukt om een meerderheid voor dit gedeeltelijke verdrag te krijgen dan geeft de Europese Unie opnieuw uitstel tot 22 mei. Het Verenigd Koninkrijk heeft dan nog iets langer de tijd om met een deal de EU te verlaten. Lukt het ze vandaag niet dan hebben ze nog twee weken de tijd voor een ander voorstel. Als dat ook niet leidt tot succes volgt een harde No-deal Brexit.

Lees ook: