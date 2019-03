Eis: 24 maanden cel voor inrijden op agente

Rechtbank Middelburg (foto: OZ)

De man stond terecht voor een reeks aan strafbare feiten. Zo had hij in een huurwoning in Philippine een hennepkwekerij en tapte daarbij illegaal stroom af. Hij verbleef in Nederland omdat hij in België gezocht wordt. Hij had daarom valse papieren aangeschaft om te voorkomen dat hij zou worden opgepakt.

Agent gebeten

De politie was actief naar hem op zoek en dat leidde in februari vorig jaar tot zijn aanhouding. Daarbij heeft de man een agent in zijn hand gebeten, maar volgens zijn advocaat was dat noodweer. De man zat in het donker in zijn auto en de agent had zijn ruit ingeslagen. De man zegt dat hij niet in de gaten had dat het om een agent ging.

Kort daarvoor was de man volgens het Openbaar Ministerie ingereden op een agente. Die had de man, samen met een collega, klemgereden om hem aan te houden. Volgens het OM hadden ze de verdachte herkend. Om te ontkomen reed hij volgens de agente op haar in. De verdachte ontkent dit, en zegt dat hij niet in die auto zat.

Zware mishandeling

Het OM weet zeker dat het om de 27-jarige Belg ging, mede door de verklaringen van de agenten. De man wordt daarom verdacht van een poging tot zware mishandeling. De agente raakte lichtgewond bij de aanrijding.