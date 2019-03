Erkan heeft zijn maatje gevonden, tientallen Zeeuwen zoeken er ook één!

Erkan Tamgac uit Goes (29 jaar) heeft een licht verstandelijke beperking. Zijn Turkse familie woont in Duitsland vanwege werk. Hij mag niet alleen naar buiten. Daarom is hij blij met zijn maatje Jasper. "Hij is mijn beste vriend. We gaan samen fietsen, wandelen of een taartje eten."

Burn-out

Jasper Uitterhoeve uit Goes (ook 29 jaar) had een succesvol eigen bedrijf in Breda, maar kreeg een burn-out. "Een jaar geleden ben ik terugverhuisd naar Goes en heb ik op een rijtje gezet wat ik echt belangrijk vind. Vrijwilligerswerk hoort daar ook bij. Sinds afgelopen zomer ben ik het maatje van Erkan. Door hem kom ik even uit de waan van de dag."

Erkan is blij met zijn maatje Jasper (foto: Omroep Zeeland)

Marianne Gillot is coördinator van het Maatjesproject van Humanitas in Zeeland en zit met een wachtlijst waar 44 mensen op staan. "Vrijwilligers zoeken is lastig. We zijn niet het enige project dat mensen zoekt."

Vriendschappen zijn lastig

Toch is Marianne Gillot er alles aan gelegen om nieuwe maatjes te vinden. "Het is voor mensen met een licht verstandelijke beperking vaak moeilijk om vriendschappen aan te gaan en te onderhouden. Ze willen heel graag, maar het lukt ze niet."

Puur voor de gezelligheid

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben vaak een hoop begeleiders om hen heen staan, het grote verschil met een maatje is dat die er puur voor de gezelligheid is. "Het gaat om de één op één aandacht. De activiteiten kunnen gewoon eenvoudig zijn zoals samen koffie drinken, een rondje fietsen of naar de bioscoop."

Een taartje eten is één van de gezamenlijke uitjes (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Marianne Gillot is bijna iedereen geschikt om een maatje te worden. "Je moet een beetje geduld hebben, humor en tijd. Maar ik hoor van veel vrijwilligers dat ze veel terugkrijgen voor die paar uurtjes in de twee weken."

Vrijwilligers

Het Maatjesproject van Humanitas zoekt twintig vrijwilligers op Walcheren en de Bevelanden en vijf op Schouwen-Duiveland. Zeeuws-Vlaanderen is nog geen onderdeel van het Maatjesproject.

