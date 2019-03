Belastingdienst int 24.000 euro bij controle Zeelandbrug

Politie neemt auto in beslag tijdens controle, archieffoto (foto: ANP)

In totaal werden 57 voertuigen staande gehouden en aan een controle onderworpen. In één van die auto's vonden agenten een ploertendoder. Dat is een soort knuppel met een flexibele stok en zware loden knop aan het uiteinde zodat je er extra hard mee uit kunt halen. Het geldt als een verboden wapen.

Geconfisqueerd

De Belastingdienst heeft bij de controle 24.000 euro aan achterstallige belasting geïnd. Verder zijn zes auto's vanwege een belastingschuld weggesleept. Op nog eens acht auto's werd om uiteenlopende redenen beslag gelegd. Ook heeft de politie enkele automobilisten bekeurd voor het niet dragen van een gordel en voor niet-handsfree bellen.