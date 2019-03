Snel uitspraak over strandbeheer Vlissingen

Badstrand Vlissingen (foto: omroep zeeland)

Dijkstra deed het beheer van de stranden als ambtenaar in dienst van de gemeente. Die wil nu dat hij in dienst treedt van de SSV, die als het aan Vlissingen ligt het beheer overneemt.

Onterecht contract getekend

In eerste instantie vocht Dijkstra het contract aan dat burgemeester Van den Tillaar eind februari had getekend. Daarin staat dat SSV 15 jaar het beheer krijgt over de Vlissingse stranden. Maar dat contract is al verscheurd omdat volgens juristen toestemming nodig was van de gemeenteraad. Tegen de overeenkomst die Vlissingen en SSV vervolgens hebben gesloten voor één jaar maakte Dijkstra ook bezwaar.

Albert Dijkstra (foto: omroep zeeland)

Bij de rechter betoogde Dijkstra vanmorgen dat hij, met zijn eigen BV, de kans moet krijgen. Hij zegt dat hij het beter en goedkoper kan dan de Stichting Strandexploitatie Veere. Ook neemt hij het de gemeente kwalijk dat hij pas op het laatste moment is ingelicht over de plannen en niet heeft mee kunnen praten over zijn positie.

SSV beste partner

Namens Vlissingen werd door een advocaat aangevoerd dat de gemeente zelf gaat over wie de stranden moet beheren en dat SSV volgens Vlissingen de beste partner is. Er moet een efficiënt en uniform kustbeheer komen en daar is volgens Vlissingen SSV de meest geschikte partij voor. Dijkstra voerde aan dat die uniformiteit er niet is qua materieel, en dat de Vlissingse stranden door de ligging bij een drukke vaarroute niet te vergelijken zijn met de Veerse stranden.

De rechter moet nu beslissen of Vlissingen het recht heeft om SSV voor een jaar in te huren en hoe het verder moet met Albert Dijkstra als strandwacht. Volgens de rechter is het mogelijk dat de partijen er samen uitkomen, zo niet, dan neemt hij zelf een beslissing. Dat zal binnen 14 dagen zijn omdat het anders het seizoen in het gedrang komt.

Kritische gemeenteraad

Overigens is er volgende week donderdag een extra raadsvergadering in Vlissingen. De gemeenteraad wil weten waarom zij niet voldoende op de hoogte zijn gehouden van het dossier en hoe het kon dat de burgemeester een contract tekende zonder toestemming van de raad.

