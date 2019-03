'Toen ik vanuit Manchester in Koudekerke kwam dacht ik: oh my god'

Het Royal Doulton servies, van Engelse makelij, is nog van de oma van Rosalind en een typisch Brits element in haar huis. Het doet beide dames denken aan vervlogen tijden. Waarin ze zorgeloos opgroeiden. De ene in Londen de ander in Manchester. Maria Kelley kwam 22 jaar geleden naar Zeeland en nestelde zich in Goes. Ze had het er naar haar zin. "Waar ik wel aan moest wennen waren de winkels die op zaterdagmiddag dicht gingen tot maandagmiddag. Ik dacht oh my God hoe ga ik dit overleven? In Londen zijn winkels 24 uur per dag open."

Voor Rosalind Minnaar begon het Zeeuwse avontuur 13 jaar geleden. "Ik kwam vanuit Manchester in Koudekerke te wonen want mijn man had daar met zijn zus een boerderij gekocht. En toen hij na een paar weken weer moest gaan varen en ik er alleen was dacht ik oh my God. Het was zo stil. Dat was enorm wennen."

Britse vriendinnen Rosalind en Maria kijken samen hun oude foto-albums door (foto: Omroep Zeeland)

Als het theekopje waar typisch Engelse thee in zat is leeggedronken praten de dames door over perikelen door de Brexit. Vooral Maria Kelley maakt zich zorgen. Ze heeft nog een Brits-Europees paspoort. Maar na een Brexit is die niet meer geldig. En dus moet ze gaan kiezen.

Of een Nederlands-Europees paspoort of een Engels paspoort. Maar die laatste keuze kan flinke gevolgen hebben. "Stel je voor dat de Brexit door gaat en ik de week erna naar Antwerpen wil. Moet ik dan een visum aanvragen om naar Antwerpen te kunnen want zo zit het dan in elkaar. En stel je voor dat ik met de auto naar Engeland wil. Dan moet ik door België en Frankrijk rijden en dus twee visa aanvragen. En hoe zit het als ik terug wil. Moet ik dan elke keer een visum aanvragen? Je bent eigenlijk hierdoor de regie over je leven een beetje kwijt."

Afwachten

De kopjes worden op het dienblad gezet. Herinneringen zijn opgehaald, zorgen gedeeld en de laatste stand van zaken omtrent de Brexit-gebeurtenissen doorgenomen. Voor de dames zit er niets anders op dan af te wachten.

