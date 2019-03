Trainer Hugo Vandenheede van Hoek (foto: Orange Pictures)

Hoek ging na het behalen van de tweede periodetitel achtereenvolgens onderuit tegen DVS'33, Ajax en Jong FC Groningen. "We hebben maandag een serieus groepsgesprek gehouden, want wij zijn als technische staf niet tevreden."

Volgens Vandenheede is er geen sprake van kwade wil, maar hij ziet een terugkerend patroon. "Sommigen komen tekort, sommigen tonen te weinig."

Keuzes

Heel veel keuzes om andere spelers op te stellen heeft Vandenheede niet. "Ik heb maar dertien spelers over." Zo zijn doelman Jordi de Jonghe (heup), Lionel Fitsch, en Gianni Tiebosch (beiden knie) niet inzetbaar. Gert-Jan van Leiden en Jonathan Constansia zijn (door hun gele kaart tegen Jong FC Groningen) geschorst voor het duel tegen Achilles'29.

Akindayini voor Doesburg?

De verwachting is dat Thomas van Renterghem en Zinho Chergui tegen Achilles'29 in de basisopstelling staan. Mogelijk ook spits Daniel Akindayini. Dat zou dan ten koste kunnen gaan van topscorer Kyle Doesburg, die tegen Jong FC Groningen na de eerste helft in de kleedkamer achterbleef.

Derde Divisie A

zaterdag 1. Noordwijk 26-59 2. Quick Boys 26-54 3. DVS'33 26-52 4. Hoek 26-48 5. Jong FC Groningen 26-45 17. Achilles'29 26-14

Vandenheede hoopt dat zijn selectie tegen laagvlieger Achilles'29 een reactie geeft op het gesprek van afgelopen week. "Ik ben niet van plan om iedere week een gesprek te houden."

Eerder dit seizoen speelde Hoek ternauwernood met 4-4 gelijk tegen Achilles'29. Ook toen ontbraken Van Leiden en Constansia.