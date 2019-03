Anne van Damme maakt clip van Make Me Rise

Anne van Damme (foto: Guus van Marwijk)

Anne van Damme kijkt met tevredenheid terug op de productie van de EP Waves: "Het was superleuk om te doen. Alles doen zoals ik zelf wilde en precies zoals ik het in m'n hoofd had. Alles alleen met zang en gitaar, omdat ik dat live ook zo doe. Ik ben superblij met het resultaat."

De videoclip van Make Me Rise is niet in een handomdraai in elkaar gezet: "Ik heb er best lang over gedaan. Ik had een idee maar het bleef hangen. Toen heb ik dat idee weggegooid en stapte ik over op een stop-motion video met lyrics. De tekst en de betekenis van de tekst staan centraal."

Onderschat

"Het was heel veel werk, dat had ik een beetje onderschat. Ik ben wel heel erg blij met wat er uitgekomen is. Ik hoop dat veel mensen 'm gaan kijken en delen, en ik hoop vooral dat het liedje goed overkomt. Dat de beelden bijdragen aan de muziekbeleving."

Anne van Damme vertelt hoe blij ze is met haar nieuwe videoclip Make Me Rise