De campings zijn open, het gestoei met tentstokken kan beginnen

Op camping Scheldeoord in Baarland prijkt al een Zeeuwse vlag boven een voortent. De vaste gasten van deze camping komen veelal uit de buurt. Volgens eigenaar Robbert Northolt wonen de meesten binnen een half uur rijden en is zo'n seizoensplaats juist dan een uitkomst: "Ieder weekend een vakantiegevoel en de kinderen kunnen op zaterdagochtend gewoon naar de voetbal."

Van sneeuw naar zon

Een vrouw uit Oost-Souburg heeft haar campingstoelen en -tafel al uitgestald voor de caravan. Ze heeft een voorseizoenplaats op deze camping en blijft tot de zomervakantie staan. Dat ze nu al volop van de zon kan genieten is volgens haar uniek: "Vijf jaar geleden hebben we de voortent opgezet in de sneeuw."

De lengte van het toeristisch seizoen lijkt zich de afgelopen jaren uit te breiden in Zeeland, toch houden de meeste campings vast aan de traditionele wintersluiting. Volgens Northolt is openblijven in de winter nog moeilijk rendabel te maken. Jaargasten met een chalet zijn in Baarland wel welkom in de winter, maar de campingfaciliteiten en kampeerplaatsen zijn gesloten.

Het zwembad van de camping is vanaf dit weekend open (foto: Omroep Zeeland)

Campings gebruiken de wintersluiting vaak om het terrein weer spic en span te maken en ook dat gaat volgens Northolt lastig als er gasten rondlopen. Maar vanaf dit weekend is alles weer volop in bedrijf, zelfs het buitenzwembad is in gereedheid gebracht zodat de campinggasten al een duik kunnen nemen.

Buitenseizoen geopend

Niet alleen campings maar ook veel andere buitenvoorzieningen zijn vanaf dit weekend geopend, bijvoorbeeld buitenspeeltuinen. De meeste buitenzwembaden gaan wat later dit voorjaar pas open. En nog een bijkomstigheid van de start van het kampeerseizoen: vanaf 1 april moet er op veel plaatsen langs de kust weer betaald worden om te parkeren.

