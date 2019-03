Nieuwe coach Vlissingen blijft strijdbaar: 'handdoek niet gegooid'

VC Vlissingen-trainer Johan Schouten (foto: Paul ten Hacken)

VC Vlissingen begon het seizoen met John Karelse al hoofdtrainer, maar de oud-prof stapte in januari op. Vanwege de slechte prestaties en Karelse kon - naar eigen zeggen - het elftal niet meer naar zijn hand zetten.

Dispensatie

Zijn assistent Thomas Ragut nam de honneurs waar, maar zijn dispensatie (Ragut beschikt niet over het vereiste diploma) werd niet door de KNVB verlengd. Daarom zat Johan Schouten afgelopen zondag voor het eerst op de bank. Schouten (58) beschikt over het UEFA A-diploma.

Vlissingen verloor met 5-0 van Gemert en staat voorlaatste in de Hoofdklasse A.

Door het terugtrekken van Papendorp degradeert alleen de nummer laatst in de Hoofdklasse A. De nummers dertien (nu: RKAVV) en veertien (nu: VC Vlissingen) spelen nacompetitie.

Hoofdklasse A zondag

stand onderin 12. IFC 21-23 13. RKAVV 22-22 14. VC Vlissingen 20-13 15. De Meern 21-11

Milton Roemeratoe houdt Gemert-topscorer Thijs van Pol van de bal (foto: Orange Pictures)

Wat is het grootste probleem bij Vlissingen?

Schouten: "Scoren. Verdedigend staat het vrij goed, maar de afgelopen zeven wedstrijden hebben we slechts twee goals gemaakt (2x Raymond Wolff, redactie). Je merkt dat onze spitsen Josimar Pattinama en Abdoe Abdenbi zoekende zijn. Soms moet je ook een beetje geluk hebben."

Hoe erg is het als Vlissingen degradeert?

"Daar wil ik nog niet aan denken. We hebben de regie zelf nog in handen, want we spelen nog tegen De Meern (nummer laatst, redactie). Die wedstrijd moeten we winnen om niet rechtstreeks te degraderen."

Gelooft u nog in directe handhaving?

"Ja, ik heb de handdoek nog niet gegooid. Het hangt van de resultaten van de twee inhaalduels af, die we nog tegoed hebben."

Wat verwacht u van het duel tegen UDI'19, komende zondag?

"Een goed resultaat zien we als bonus. UDI'19 staat boven in de middenmoot. We focussen ons met name op de onderste ploegen. Daartegen moeten we punten halen."

Waarom heeft u 'ja' gezegd toen Vlissingen u vroeg?

"Ik ken de club omdat ik coach van het zaterdagteam ben geweest en ik heb altijd prettig contact gehad. Het is tijdelijk en ik wil de club helpen."

Bent u een stroman voor Thomas Ragut?

"Daar kan ik niks mee, als mensen dat zeggen. Er is nu rust en we werken in goede harmonie samen. Ik ben wel eindverantwoordelijk."