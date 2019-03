Honderden kilo's illegaal gevangen vis gevonden in Vlissingen

Illegaal gevangen tong in Vlissingen (foto: NVWA)

De eigenaar en de persoon die de partij moest vervoeren hadden de benodigde documenten vervalst. De NVWA meldt dat de zeebaars in februari en maart helemaal niet aan land mag worden gebracht. De in beslag genomen tong was te klein om gevangen te mogen worden.

De 400 kilo vis is weggegeven aan een dierentuin om als voedsel gebruikt te worden.