Zeeuws industrieterrein wordt omgetoverd tot natuurgebied en is voorbeeld voor Nederland

Het is een tijdelijk natuurgebied, omdat de grond eigenlijk bestemd is voor bedrijven die zich in de toekomst in de Kanaalzone willen vestigen. Maar dankzij een regeling die het mogelijk maakt om industriegebieden om te vormen tot natuurgebieden, zolang ze niet gebruikt worden, heeft North Sea Port haar medewerking verleend aan dit project. "Maar we hebben niet de intentie om de struiken die vandaag worden geplant, volgend jaar weer weg te halen", zegt Jolijn Delissen van North Sea Port.

In samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Zeeland wordt het gebied niet alleen omgevormd tot een natuurgebied, maar is het ook een Europees voorbeeldproject. Bedrijven en overheden kunnen in de Koegorspolder komen kijken hoe zij met hun nu nog onbenutte vierkante kilometers grond de natuur tegemoet kunnen komen.

'Koegorspolder is showroom van Europa'

"En we laten dit deels door kinderen aanplanten om ze wat meer te leren over natuur en landschap. Want nu zitten de kinderen hele dagen binnen en komen ze niet zo vaak meer naar buiten", vertelt Alex Wieland van Stichting Landschapsbeheer Zeeland. "En we doen het ook om draagvlak te creëren. Dat ze hier later langs lopen en kunnen zeggen dat zij dit geplant hebben en er trots op kunnen zijn."

Keverbank vervangt bestrijdingsmiddelen

De doornstruiken die de leerlingen vandaag hebben geplant, dienen straks als schuilplaats voor verschillende broedvogels. Ook is er een zogenoemde keverbank aangelegd. "Dat is een opgeploegd dijkje waar ruige grassen worden ingezaaid met wat struikjes", legt Wieland uit. "Daar kunnen 's winters, als de akkers kaal zijn, kevers en andere nuttige insecten schuilen."

De bedoeling van de keverbank is dat de insecten daar in de zomer weer uit komen om plaaginsecten te bestrijden. Het experiment staat nog in de kinderschoenen, maar volgens Wieland is het wel de toekomst voor de landbouw "zodat ze met natuur de natuur kunnen bestrijden. Het betekent voor nu nog niet het einde van de bestrijdingsmiddelen. Maar die middelen kunnen nu wel later worden toegepast."