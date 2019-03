Brandweer ventileert pand in Oost-Souburg na brandmelding

Een pand in Oost-Souburg is aan het eind van de middag onderzocht door de brandweer, meldt HV Zeeland. Iets voor 18.00 uur werd een binnenbrand gemeld aan het Ambachtsveld. De brandweer rukte met een blusvoertuig en hoogwerker uit, maar bij aankomst bleek dat de situatie al onder controle was.