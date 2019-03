Persoon twee uur bekneld na eenzijdig ongeluk op dijk

In Retranchement is afgelopen nacht een Belgische personenauto op de Stelledijk, net na de kruising met de Cadzandseweg en de Groeneweg, van de weg geraakt. De automobilist reed rond 3.40 uur van van de dijk en botste tegen een boom. Een inzittende is bij het ongeluk gewond geraakt. Het slachtoffer kon na twee uur uit de auto bevrijd worden, meldt HV Zeeland.