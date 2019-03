Duel tegen Hercules 'cruciaal' voor GOES in strijd om derde periode

Hiep Nguyen (rechts) is door een oogblessure nog niet inzetbaar bij GOES (foto: Orange Pictures)

Morgen is Hercules uit Utrecht de tegenstander op Sportpark Het Schenge (aanvang 14.00 uur). Op dit moment kan GOES weer naar boven kijken want de zesde plaats in de reguliere stand geeft geen aanleiding tot zorgen. De marge met de gevarenzone (vijftiende plaats) is elf punten.

"Hercules is een degelijke ploeg met een aantal oud-profs. Ze houden het goed dicht achterin en kunnen goed op de counter spelen", aldus Veenstra.

Mindere dag

"Als we winnen, is het realistisch dat we mee kunnen spelen om de periode", aldus Veenstra. "Ik vind wel dat we van de ploegen onder ons moeten winnen. Als dat gebeurt, mag je tegen bijvoorbeeld UNA (is volgende week de tegenstander, redactie) een mindere dag hebben."

Derde Divisie B

stand 3e periode 1. GOES 3-9 2. HSC'21 3-9 3. UNA 3-7 4. OFC 3-7 10. Hercules 2-3

GOES zal tegen Hercules in een andere formatie spelen dan de afgelopen duels. Zo krijgt middenvelder Hiep Nguyen vanwege een blessure aan zijn oog nog een weekje rust.

Middenvelder Remon de Vlieger ontbreekt omdat hij een weekendje weg is. En verdediger Sherief Tawfik hield aan de training deze week knieklachten over. De routinier doet morgen niet mee.

Vrijdagtraining geschrapt

In aanloop naar het duel tegen Hercules werd de vrijdagtraining geschrapt omdat de selectie van GOES aanwezig was bij het duel tussen FC Dordrecht en Go Ahead Eagles in de Keuken Kampioen Divisie.

Brian Meulmeester staat ook volgend seizoen onder de lat bij GOES (foto: Orange Pictures)