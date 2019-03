Knallen boven Zeeland veroorzaakt door vrachtvliegtuig

Na het opstijgen in Brussel kreeg de Boeing 747 technische problemen die onder andere steekvlammen aan de motor veroorzaakten. De Boeing was onderweg naar het Amerikaanse Cincinnati, maar keerde voor de kust van België om en maakte tegen middernacht een noodlanding in het Duitse Leipzig.

De vliegroute van het vliegtuig. (foto: Omroep Zeeland)

Het vrachtvliegtuig, dat pakketjes van koeriersbedrijf DHL vervoerde, vloog via Zeeuws-Vlaanderen naar de Noordzee waar het een half uur rondcirkelde. Volgens de Belgische luchtvaartwebsite Flightlevel heeft het daar vermoedelijk brandstof geloosd. Na een half uur is de Boeing weer oostwaarts gevlogen om uiteindelijke helemaal in Leipzig te landen.

Steekvlammen

Meerdere Zeeuwen maakten melding van knallen en veel lawaai. Vooral boven Zeeuws-Vlaanderen was het geluid goed te horen. Na het opstijgen in Brussel werden er ook regelmatig steekvlammen gesignaleerd.