Polen opgepakt voor mislukte diefstalpogingen en drugsbezit

Een inwoner van Hoedekenskerke eerder op de dag al de politie gewaarschuwd omdat twee mannen aan een auto 'aan het rommelen' waren op de Moertjesdijk. Toen de melder de mannen op hun verdachte gedrag probeerde aan te spreken, gingen ze ervandoor.

Cocaïne

Korte tijd later werden de twee Polen door de opgeroepen politieagenten aangehouden. De ene verdachte had geen geldig legitimatiebewijs bij zich. De andere verdachte was in het bezit van kentekenplaten, een kentekenbewijs en had ook een kleine hoeveelheid cocaïne op zak.

Terwijl agenten bezig waren onderzoek te doen naar het aangehouden tweetal, kwam de melding binnen dat twee mannen hadden geprobeerd rond 06.45 uur in te breken bij het garagebedrijf aan de Vrielingweg. Toen dat mislukte, hebben ze hun eigen bestelbus daar achtergelaten. Het kenteken van de achtergelaten bestelbus kwam overeen met het kentekenbewijs dat de tweede verdachte bij zich had.

Meer op hun kerfstok

De twee Polen hebben al een eerste verklaring afgelegd en zitten nog vast. De politie onderzoekt nog of de twee meer diefstallen of diefstalpogingen op hun kerfstok hebben.