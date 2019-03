Bouzambou en El Hattach na strafschoppen uitgeschakeld voor landstitel Indonesië

Said Bouzambou en Khalid El Hattach. (foto: Facebook Said Bouzambou)

In de halve eindstrijd waren SKN Kebumen en opponent Black Steel aan elkaar gewaagd. El Hattach scoorde eenmaal voor zijn ploeg en na de reguliere speeltijd stond het 2-2. Strafschoppen moesten het verschil maken. En in de penaltyreeks trok Black Steel aan het langste eind. Bouzambou miste de beslissende strafschop.

Archiefbeeld: Voormalig Groene Ster-trainer Hicham Benhammou (foto: Paul ten Hacken)

In de verliezersfinale komen El Hattach en Bouzambou een oude bekende tegen: Hicham Benhammou uit Tholen. Jarenlang was hij hun coach bij Groene Ster, maar na zijn succesvolle overgang naar het Amsterdamse 't Knooppunt, ging ook hij afgelopen januari het avontuur in Indonesië aan. Als coach van Bintang Timur Surabaya ging hij met 6-2 onderuit tegen Vamos Mataram.