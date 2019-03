Politie vindt bij controle brok van 500 gram cocaïne in stoel bijrijder

De agenten troffen een kleine hoeveelheid cocaïne aan. (foto: Wijkagent Middelburg)

De agenten zagen de mannen rijden op de A58 en wilden de auto controleren. Terwijl ze de auto een volg teken gaven, hadden ze het vermoeden dat de bijrijder iets probeerde te verstoppen. Op de Ampèreweg in Middelburg hielden ze de auto staande. De bijrijder, een 22-jarige man uit Rotterdam, bleek nog 22 dagen gevangenisstraf tegoed te hebben. Hij is meteen overgebracht naar Torentijd.

Blok cocaïne

In de stoel waarop hij had gezeten, troffen de agenten een blok drugs van ongeveer 500 gram, vermoedelijk cocaïne, aan. Daarop is de bestuurder van de auto, een 22-jarige man uit Capelle aan den IJssel, aangehouden voor het bezit, vervoer en handelen in verdovende middelen. Ook de bijrijder wordt hiervan verdacht.

Positief

De bestuurder bleek na een speekseltest onder invloed van verdovende middelen de auto te hebben bestuurd. Het rijbewijs van de man is ingevorderd. De auto waarin het tweetal reed is voor nader onderzoek in beslag genomen. De mannen zitten nog vast.