Deze gelovigen hebben 24 uur lang gebeden voor en tot de Heer

De enige Zeeuwse kerk die meedeed aan de bidmarathon is de Sint-Willibrordusbasiliek in Hulst. De kerk was 24 uur lang, vanaf het middaguur gisteren tot vandaag om 12.00 uur, open voor iedereen voor zang en gebed. Er waren zelfs enkele gelovigen die de hele dag en nacht in de kerk doorbrachten.

Pastoor Wiel Wiertz van de Basiliek was zelf ook de hele dag en nacht in de kerk. In de vastentijd wordt er vanaf oudsher gebeden in de kerken, maar in Nederland is dat wat op de achtergrond geraakt. Pastoor Wiertz is blij met het initiatief omdat het een verbindende werking heeft in zijn parochie.