Kloetinge verslaat SSV'65 en bereikt laatste vier

Can Özgan (archieffoto) (foto: Ron Quinten)

Kloetinge kwam niet vaak in de problemen tegen buurman SSV'65, dat een klasse lager speelt. Na twintig minuten had Özgan al twee goals op zijn naam geschreven; hij opende in de negende minuut de score met een kopgoal en scoorde tien minuten later weer. Tussen de bedrijven door raakte Van der Poel de lat met een afstandsschot. De bezoekers gingen op goede voet verder en bleven het vijandelijke doel belegeren, maar SSV'65 haalde de rust zonder verdere averij.

KNVB-beker

Ook na rust was Kloetinge duidelijk de betere ploeg, maar het duurde tot de 75e minuut voor het de wedstrijd definitief in het slot gooide. Xander van der Poel nam het heft in eigen handen met een fraai diagonaal schot, waarna Timo Jansen vlak voor tijd de eindstand op het scorebord zette. Kloetinge is dankzij de zege, net als de andere halve finalisten, verzekerd van een plek in de kwalificatierondes van het KNVB-bekertoernooi van komend seizoen. Het speelt in de halve finale van de districtsbeker tegen eersteklasser Sliedrecht, dat niets heel liet van de derde Zeeuwse ploeg in de kwartfinales; het versloeg Serooskerke met maar liefst 10-0.