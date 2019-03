Impens redt punt voor Hoek tegen Achilles'29

Hoek viert een doelpunt (foto: Orange Pictures)

De wedstrijd in de Derde Divisie was nog maar 9 minuten oud toen Kerem Cifci al voor de openingstreffer zorgde namens Achilles'29. Slechts vier minuten later verdubbelde Joey Dekkers de score waardoor het er op leek dat het een lange middag zou gaan worden voor Hoek.

Kyle Doesburg hield zijn ploeg echter in de wedstrijd door de aansluitingstreffer te maken. Lang konden de Zeeuws-Vlamingen daar niet van genieten omdat Kevin Schmidt kon profiteren van een strafschop. Na de doelpuntrijke eerste helft leek de wedstrijd al beslist.

Hoek kwam wel beter de kleedkamer uit en zette druk op de verdediging van de tegenstander uit Groesbeek. Met resultaat want weer was het Kyle Doesburg die in de 65e minuut een aansluitingstreffer maakte voor zijn ploeg.

Ondanks het vertrouwen dat Hoek putte uit de treffer kwam de ploeg van Hugo Vandenheede niet tot scoren. Zo leek Hoek toch op een pijnlijke nederlaag af te stevenen. Tot Rik Impens in de laatste minuten van de blessuretijd de gelijkmaker binnenschoot en zo een punt voor Hoek over de streep trok.

Scoreverloop

1-0 Kerem Cifci (9)

2-0 Joey Dekkers (13)

2-1 Kyle Doesburg (17)

3-1 Kevin Schmidt (26/pen)

3-2 Kyle Doesburg (65)

3-3 Rik Impens (90+1)

Opstelling Hoek

Vercouteren, Van Renterghem, Van Den Bergh, Vandepitte, Wilson (Mombarg/81), Impens, Mbikulu, Bannani, Chergui (Wijkhuis/45), De Jager (Akindayini/64), Doesburg