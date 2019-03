Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 30 maart

Weinig competitievoetbal deze zaterdag maar wel een vol programma in de Derde Divisie A. Hoek wist daar in extremis nog een punt te pakken dankzij een treffer van Rik Impens. In de 3e klasse A deed Arendskerke goede zaken in de strijd om het kampioenschap. In de districtsbeker rekende Kloetinge af met 'buurman' SSV'65. Lees hier alle uitslagen van vandaag op een rij.