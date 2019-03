Berging van gezonken binnenvaartschip start komende week

Als voorbereiding op de berging van de Cardium gaan er dit weekend duikers onder water om te lassen en om draden onderdoor het schip te halen. De verwachting is dat het binnenvaartschip halverwege komende week omhoog wordt getakeld.

Helikopter van de Kustwacht zoekt naar vermiste drenkeling gezonken binnevaartschip Westerschelde (foto: HV Zeeland)

Binnenvaartschip Cardium uit Rilland zonk zaterdagmiddag 9 maart rond 15.20 uur voor de kust van industrieterrein Vlissingen-Oost. Het binnenvaartschip had twee opvarenden. De 39-jarige schipper uit Rilland werd door de hulpdiensten uit het water gehaald. Van de tweede opvarende, de 43-jarige Filipijnse stuurman, ontbrak ieder spoor.

Zoektocht

Er werd een grootscheepse zoektocht opgezet. 's Avonds laat ging nog een duiker in opdracht van sleep- en bergingsbedrijf Multraship het water in om in en rondom het schip te zoeken. Het vermiste bemanningslid werd niet gevonden. Volgens de politie is het lichaam mogelijk nog in de Cardium.

