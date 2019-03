Trekpaarden bewijzen dat ze nog steeds kunnen ploegen

De 73-jarige Cees Maurice uit Nisse werkt al zo'n 45 jaar met trekpaarden, maar is bang dat deze manier van ploegen verloren gaat. "In de landbouw is het eigenlijk passé vanwege de moderne landbouwmachines. Liefhebbers die doen het nog, maar dat zijn enkelingen want economische waarde zit er niet meer aan", zegt Maurice.

Sleepbord

Tijdens deze open dag konden kinderen ook meerijden op een zogenoemd sleepbord dat achter de trekpaarden was gespannen. De 13-jarige Jelmer Marinissen kon er wel uren op zitten: "Ik vind het heel rustgevend want de paarden hebben een heel lief karakter." Hij is er zelfs van overtuigd dat hij later ook trekpaarden wil kopen. "Ik ben er al voor aan het sparen en dan wil ik er misschien mee gaan werken want ik zou het jammer vinden als het uitsterft", aldus Jelmer.

Kinderen konden tijdens de open dag meerijden op het sleepbord dat achter de trekpaarden was gespannen (foto: Omroep Zeeland)

De stichting bestaat momenteel uit 16 trekpaardhouders en zo'n 50 trekpaarden die het land kunnen bewerken. Voorzitter Joost Adriaanse maakt zich daarom geen zorgen over de toekomst. "Ongeveer de helft van de trekpaardhouders zijn jonge krachten en als ik zie hoeveel kinderen hier belangstelling voor hebben weet ik zeker dat we voorlopig nog veel demonstraties en wedstrijden kunnen blijven geven", aldus Adriaanse.

