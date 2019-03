Tjoba pakt strohalm en voorkomt rechtstreekse degradatie

Tjoba (foto: Omroep Zeeland)

Door de zege mag Tjoba blijven hopen op een langer verblijf in de 1e klasse. Volgende week wordt daar meer duidelijk over als de ploeg het in een beslissingswedstrijd opneemt tegen Rapid uit Haarlem.

IJzersterk

Tjoba vecht al het hele seizoen tegen degradatie. De kansen op lijfsbehoud leken aanvankelijk klein, maar de ploeg kent een ijzersterk slot van de competitie. Via zeges op Rust Roest, Fortis en nu Maassluis is er nog altijd kans op handhaving.

Tjoba bleef tegen Maassluis de hele eerste helft aan de goede kant van de score en ging met een 14-10 voorsprong de kleedkamer in. Maassluis leek in de tweede helft dichterbij te komen omdat Tjoba niet scoorde, maar de Bevelandse ploeg trok het duel met een sterke slotfase naar zich toe. Eindstand: 24-15.

