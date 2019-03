Nancy van de Ven overtuigend naar winst tweede manche GP Valkenswaard

Nancy van de Ven (l) is in Valkenswaard de beste van de dag, Amandine Verstappen van het weekend (foto: Orange Pictures)

Ruime voorsprong

Van de Ven begon overtuigend aan de tweede manche en klokte meteen de snelste lap. Lang leek de strijd tussen de Vlissingse en Courtney Duncan te gaan, de winnares van de eerste manche. Duncan ging meerdere laps aan kop, maar viel op driekwart van de race terug.

Van de Ven pakte de koppositie in lap 8 en gaf deze niet meer uit handen. Ze kwam alleen over de finish, met acht seconden voorsprong op de Belgische Amandine Verstappen en dertien op de Duitse Larissa Papenmeier.

Amandine Verstappen wint GP

De Grand Prix zelf won Van de Ven niet. Door haar vierde plek gisteren moet ze na de openingswedstrijd in de strijd om de wereldtitel vooralsnog genoegen nemen met een tweede plaats. Verstappen schrijft de GP op haar naam, Papenmeier is na de twee races van dit weekend derde.

In 2016 won Van de Ven de Grand Prix in Valkenswaard wel. Dat was haar eerste Nederlandse GP-zege.

Wie na vijf Grand Prixs aan kop gaat, kroont zich tot wereldkampioen.

Tweede manche Grand Prix Valkenswaard

Uitslag 1. Nancy van de Ven (Nederland) 2. Amandine Verstappen (België) 3. Larissa Papenmeier (Duitsland)

Top 3 Grand Prix Valkenswaard