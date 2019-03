Twee jongens aangehouden na openlijke geweldpleging

Politie (foto: ANP)

Twee politiebikers zagen even na 04.00 uur tijdens hun surveillance dat er in de Nieuwstraat iemand mishandeld werd. Ze hielden direct één verdachte aan, de 17-jarige jongen uit Oost-Souburg. Dat ging niet zonder slag of stoot, omdat een omstander zich met de aanhouding bemoeide. Kort daarna konden de agenten verderop de tweede misandelingverdachte, de 16-jarige jongen uit Vlissingen, aanhouden.

Opruiing

Ook tijdens die aanhouding probeerde dezelfde omstander de politiemensen te hinderen. Deze man, de 18-jarige Vlissinger, is aangehouden voor het niet voldoen aan een bevel of vordering en voor opruiing. Alle drie de verdachten hebben de nacht in de cel doorgebracht.

Het tweetal dat verdacht wordt van de openlijke geweldpleging, werd onderworpen aan een ademanalyse. Daaruit bleek dat ze allebei onder invloed van alcohol waren. De jongen uit Oost-Souburg blies 355 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht en de jongen uit Vlissingen 560 microgram per liter. De adem van een verkeersdeelnemer mag maximaal 220 microgram per liter bevatten.