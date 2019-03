Bouzambou en El Hattach winnen verliezersfinale Indonesië

(foto: Facebook Said Bouzambou)

El Hattach scoorde in de strijd om de derde plaats een van de twee goals voor zijn club. "We zijn blij dat we het seizoen met deze laatste wedstrijd goed hebben kunnen afronden", stelt ploeggenoot Bouzambou.

Landskampioen Vamos Mataram

Bouzambou en El Hattach werden gisterochtend in de halve eindstrijd nog na strafschoppen uitgeschakeld voor de grote finale. De finale van het Indonesische kampioenschap ging tussen Black Steel en Vamos Mataram. Vamos won de spannende wedstrijd met 6-5 en kroont zich dus tot landskampioen.