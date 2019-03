Vanaf windkracht 6 wordt het pas leuk, kitesurfen!

Leendert Monster kitesurft zelf al 5 jaar, maar bereid zich altijd goed voor als hij het water op gaat. "Voordat ik vertrek kijk ik naar de weersverwachting, want je moet niet gaan kitesurfen met aflandige wind", zegt Monster. Daarnaast raadt hij aan te kitesurfen bij een windkracht van 5 tot 7 en het water moet volgens hem laag staan. "Anders kun je de paalhoofden niet zien en dat kan ongelukken veroorzaken."

Veilige plekken

Vrouwenpolder en de Brouwersdam zijn volgens Bas Schelfhorst van de Nederlandse kitevereniging de veiligste plekken in Zeeland. "Vooral Vrouwenpolder is een breed strand en de vele zandplaten maken het ideaal voor beginners", vertelt hij. Daarnaast zijn er ook een aantal plekken waar je absoluut niet mag kiten. "In Vlissingen mag het bijvoorbeeld niet, want de vaargeul ligt vlakbij de kust en de sterke stroming maakt het gevaarlijk voor kitesurfers", aldus Schelfhorst.

Een overzicht van Zeeland waar je wel en niet mag kitesurfen. (foto: De Nederlandse Kitesurf Vereniging)

Voorlopig is het nog even rustig op het water, want de beginners starten meestal in april. "Als je begint lig je voor 90 procent van de tijd in het water en rond die periode is het water iets warmer waardoor de kans op onderkoeling kleiner is", zegt Monster. Hij kan dus nog nog maar even genieten van de ruimte en vrijheid op zee. "Het gevecht tegen de natuur, de wind in je haren en het vliegen door de lucht is heerlijk om je hoofd leeg te maken!"

