VC Vlissingen boekt eerste zege onder Schouten

Vlissingen-trainer Johan Schouten (foto: Paul ten Hacken)

VC Vlissingen ging met goede moed richting Uden. In eigen huis speelde de ploeg in oktober nog met 1-1 tegen de subtopper. In de eerste helft waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. Toch was het UDI'19 dat na een half uur spelen een strafschop kreeg na een overtreding van Jiri van den Hemel. Keeper Karim Ben Sellam stopte echter de penalty waardoor Vlissingen in de race bleef voor een resultaat. De bezoekers creëerden niet veel, maar Abdoe Abdendi kreeg voor rust nog een grote kans om Vlissingen op voorsprong te zetten.



Pattinama

Vlissingen probeerde in de tweede helft wel op zoek te gaan naar een doelpunt, maar zoals wel vaker dit seizoen, was scoren een lastige opgave. Schouten bracht onder meer Miquel Crucq, die na dit seizoen een transfer maakt naar Derdedivisionist GOES, binnen de lijnen, maar ook hij kon het verschil niet maken. Een bloedeloos gelijkspel leek in de lucht, maar het was Josimar Pattinama die met een schuiver de doelman van UDI wist te verrassen en zo alsnog de 0-1 namens Vlissingen maakte.



Door de zege pakt Vlissingen de laatste strohalm op weg naar lijfsbehoud. Het verschil met de veilige plaatsen is nog wel zeven punten.

Scoreverloop

0-1 Pattinama (88)

Opstelling

Ben Sellam, Van den Hemel (Crucq/78), Milton Roemeratoe, Braafhart, Tukker (Martien/68), Renzo Roemeratoe, Gooding, Elkaddouri, Pattinama, Abdendi, Goossens