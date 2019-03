GOES verslaat Hercules en wint voor de vierde keer op rij

Steve Schalkwijk scoort de 1-0 voor GOES (foto: Rene van der Vliet)

Na een wat saai begin van beide kanten, opende GOES na ruim een kwartier de score via Steve Schalkwijk. Keeper Mulder verkeek zich door de wind op de bal, waarna de aanvaller profiteerde. In de 38e minuut kwam Hercules via Tijjani Noslin op gelijke hoogte. De 1-1 ruststand was terecht.

In de tweede helft was GOES wel veruit de beste ploeg. Pal na rust leverde een goede actie van Van Hecke al schietkansen op voor Schalkwijk en Franse. En in de 52e minuut resulteerde het overwicht in een voorsprong. De Kroo gaf de assist, Schalkwijk schoot laag binnen: 2-1.

Nadat De Kroo nog een keer op de lat had geschoten, kreeg GOES met nog twintig minuten op de klok een strafschop, waar De Kroo wel raad mee wist: 3-1. De thuisploeg kreeg nog de kans om verder uit te lopen, maar gescoord werd er niet meer door de nummer zes van de Derde Divisie.

Opstelling GOES

Meulmeester, Klap(Bank/84), Manuhuwa, Van Hecke, James,Dekker, De Winter, Hollemans, Franse (Besuyen/86), Schalkwijk, De Kroo (Kroon/70)

Scoreverloop

1-0 Steve Schalkwijk (17)

1-1 Tijjani Noslin (38)

2-1 Schalkwijk (52)

3-1 Mart de Kroo (71)