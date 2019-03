Uitslagen amateurvoetbal 31 maart

(foto: Omroep Zeeland)

Derde Divisie

GOES wint voor de vierde keer op rij in de competitie. De ploeg van Rogier Veenstra verslaat Hercules met 3-1. Steve Schalkwijk is met twee treffers de grote man aan de kant van de Bevelanders. Door de zege blijft GOES op de zesde plaats staan.

Hoofdklasse

VC Vlissingen wint voor het eerst sinds eind januari weer een wedstrijd in de competitie, Josimar Pattinama maakt in de slotfase de bevrijdende treffer en bezorgt Johan Schouten zijn eerste overwinning.

Tweede Klasse

Zeelandia Middelburg kwam niet in actie vanmiddag. Wel verloor het een plek ten koste van Rijen.

Derde Klasse

HVV'24 zat op rozen met een 3-0 voorsprong, maar ziet Philippine in de Zeeuws-Vlaamse derby nog terugkomen in de tweede helft. Roland van de Wege maakte tien minuten voor tijd de gelijkmaker.

Vierde Klasse

Koploper STEEN wint nipt bij IJzendijke en ziet concurrent Hontenisse op eigen veld met 1-4 verliezen van Breskens. RIA W doet goede zaken in de strijd tegen degradatie

Vijfde Klasse

Titelaspirant Sluis wint met 4-0 van Corn Boys. Concurrent Nieuw Borgvliet wint ook