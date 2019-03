Degradatie een feit voor BC Vlissingen

BC Vlissingen-speler Mike de Kraker bezig aan een dribble- archieffoto (foto: Theo Theune)

BC Vlissingen wist dat het een wonder nodig had om lijfsbehoud in de Eerste divisie te realiseren. In Baskensburg keek de ploeg na het eerste kwart al tegen een 10-36 achterstand aan. Nadat de verdediging wat beter gepositioneerd stond, kwam BC Vlissingen wel beter in het ritme. Toch was de ruststand van 30-51 een hard gelach voor de basketballers uit Vlissingen.



In de derde kwart bleef het verschil stabiel in het voordeel van de bezoekers. De beste fase voor Vlissingen kwam pas tegen het einde van de wedstrijd, maar toen was het al gespeeld. Met een eindstand van 65-86 pakte de ploeg uit Hardinxveld-Giessendam de volle buit en was degradatie daadwerkelijk een feit.

Doelpuntenmakers BC Vlissingen