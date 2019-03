Bert ten Hoeve moet zo'n 150 klokken verzetten vanwege de zomertijd

Er is geen stukje wit meer te zien op de muur. Zowel links als rechts hangt vol met klokken en ook de vitrinekasten en vensterbanken staan er vol mee. Vandaar dat het voor Ten Hoeve niet te doen is om alle klokken gelijk te zetten. "Dat wil ik ook niet! Als ze namelijk allemaal tegelijkertijd zouden slaan dan zou ik gek worden van het geluid", vertelt Ten Hoeve. De enige klok die de werkelijke tijd aangeeft in zijn huis is daarom zijn horloge.

Zomertijd Ongeveer 70 landen verzetten twee keer per jaar de klok. In de Europese Unie loopt de zomertijd van de laatste zondag van maart tot de laatste zondag van oktober. De zomertijd is ingevoerd, omdat daarmee de periode van daglicht beter overeen komt met de periode waarin de meeste mensen wakker zijn. De gedachte achter zomertijd is dat men zo zou kunnen bezuinigen op (elektrische) verlichting. Het energiebesparende effect van zomertijd is echter omstreden.

Afschaffen

Het Europees Parlement laat het eventuele afschaffen van zomer-en wintertijd over aan de individuele landen, maar dan moeten de EU landen het wel eens zijn over een permanente zomer-of wintertijd. Ze hopen hier binnen drie jaar een besluit over te hebben genomen, maar voor Ten Hoeve maakt het niet uit. "Ik ben er niet langer dan een uur mee bezig dus die twee keer per jaar de klok verzetten is voor mij geen probleem!"